Смог опутал четыре города Челябинской области

Публикации за 10.04.17

В четырех муниципалитетах Южного Урала объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, с 16 часов сегодня, 10 апреля, до 19 часов 11 апреля метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия), наблюдаются в Челябинске, Сатке и Коркино. Здесь введет режим НМУ 1 степени опасности.

Кроме того, с конца минувшей недели аналогичный режим действует в Карабаше.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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