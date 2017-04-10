ВИЧ-инфицированный челябинец похитил и изнасиловал бездомную

Публикации за 10.04.17

ВИЧ-инфицированный челябинец надругался над похищенной из реабилитационного центра бездомной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено на минувшей неделе. Директор одного из челябинских реабилитационных центров для наркозависимых и алкоголиков сообщил одной из постоялиц, приехавшей из Свердловской области, что ее переведут в другое помещение.

Доставить 44-летнюю женщину на новое место вызвался 19-летний водитель, вот только поездка затянулась. Парень зачем-то катал женщину по улицам города. Сначала он говорил, что ему нужно заехать по своим делам. А после он просто обнажил перед ошарашенной пассажиркой свои гениталии и предложил ей оральный секс. Услышав отказ, парень ударил женщину по лицу и продолжил поездку.

Остановившись в районе перекрестка улиц Сталелитейная и Кудрявцева, он выволок жертву из салона авто и завел за забор – здесь, угрожая физической расправой, потребовал от нее интима. Новый отказ взбесил злоумышленника еще больше, и тот принялся избивать женщину, а после сорвал с нее одежду, изнасиловал и скрылся, бросив женщину на улице.

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Придя в себя, потерпевшая забежала в ближайшую парадную, и вызвала стражей порядка, которые задержали насильника. Позднее выяснилось, что парень приходится родственником начальнику реабилитационного центра. Сейчас молодому человеку уже предъявлены обвинения, сам он от дачи показаний отказывается, следователи ходатайствовали об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей, однако решением суда он был отправлен под домашний арест.

В полиции отмечают, что подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Единственное, что он сообщил – то, что инфицирован ВИЧ. Если экспертиза укажет на факт заражения женщины, парень может быть привлечен по куда более тяжкой статье. Следствие в рамках этого дела продолжается.

Челябинск, Олег Кирьянов

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