Сезон открыт: на Южном Урале клещи покусали двух взрослых и ребенка

Публикации за 10.04.17

В Челябинской области проснулись клещи, есть первые жертвы.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, согласно данным еженедельного мониторинга по состоянию на 7 апреля в медицинские учреждения обратились трое пострадавших от укусов кровососущих, среди них один ребенок. Наибольшая клещевая активность отмечена в Челябинске, Кунашакском и Троицком районах.

С целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом с 1 марта в регионе проводится вакцинация населения. На сегодняшний день привито порядка 27 тысяч жителей, из них более 12,5 тысяч – дети. В текущем году бесплатные вакцины могут получить малыши 3-4 лет. Кроме того, на средства областного бюджета ревакцинируются дошкольники, привитые в прошлом году. Деньги на иммунизацию школьников и участников групп риска выделяют муниципалитеты.

Напомним, ежегодно жертвами клещей становятся более 15 тысяч жителей Челябинской области. Помимо клещевого энцефалита кровопийцы также являются переносчиками клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза.

В случае нападения клеща пострадавшим необходимо экстренно обратиться в лечебные учреждения, а также исследовать насекомое на зараженность инфекциями для определения дальнейшей методики лечения.

Челябинск, Юлия Димова

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