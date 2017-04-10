«Ваш сын попал в беду»: бывший зэк «нагрел» южноуральцев на полмиллиона рублей

Публикации за 10.04.17

В Челябинской области телефонный мошенник за месяц «заработал» полмиллиона рублей.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники угрозыска совместно со следователями задержали 23-летнего жителя Новосибирска, ранее судимого за имущественные преступления.

Установлено, что освободившийся из колонии мужчина в период с 29 сентября по 20 октября прошлого года звонил на случайные номера жителям Снежинска и выманивал деньги под предлогом оказания помощи их родственникам, якобы попавшим в беду.

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Установлена причастность подозреваемого к семи эпизодам мошенничества. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается причастность новосибирца к аналогичным преступлениям.

Челябинск, Юлия Димова

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