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Публикации за 10.04.17

«Магнитка» сравняла счет в финале Кубка Гагарина

«Магнитка» сравняла счет в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» не оставил шансов питерским армейцам во втором домашнем матче – 3:1.

Как передает корреспондент РИА , начало встречи ознаменовалось, как и 2 дня назад, атакой гостей. Но голкипер магнитогорцев Василий Кошечкин не оставил шансов игроку СКА. Следующие несколько минут команды безрезультатно обменивались атаками. Пока, наконец, в большинстве лидер «Магнитки» Сергей Мозякин не отдал пас Яну Коваржу, тот в одно касание переправил шайбу на пятак, откуда Крис Ли вернул ее обратно. Чешский нападающий «Магнитки» не стал долго думать и открыл счет в матче – 1:0, хозяева повели в счете.

Гол хозяев оказался статистическим сюрпризом. Это был первый бросок «металлургов» в створ ворот (против восьми ударов СКА).

Питерские армейцы, разумеется, не могли стерпеть такой несправедливости. На 12-й минуте лидер питерцев Илья Ковальчук по диагонали отправляет пас Никите Гусеву, но вратарь хозяев парирует удар. Гусев продолжает бороться на пятаке, сбрасывает шайбу Вадиму Шипачеву – 1:1. Отметим, что обе шайбы соперники забросили в численном большинстве каждая.

На перерыв хоккеисты уходят при двух единицах на табло.

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Вторая двадцатиминутка встречи отличается вязкой игрой. Обе команды пытаются поймать соперника на ошибках. Везет металлурга. На 38-й минуте встречи «Металлург», играя в меньшинстве, ловит гостей на контратаке, и Владислав Калетник увеличивает счет в матче – 2:1 в пользу магнитогорцев.

Все оставшееся время игроки СКА искали возможность перевести игру в овер-тайм. На 59-й минуте голкипер гостей Игорь Шестеркин покидает ворота, питерцы пытаются играть до конца, но шайба оказывается во власти магнитогорцев. К пустым воротам рвется Евгений Тимкин, но бросает неточно. После отскока снарядом завладевает Томми Сантала, и он точен – 3:1, и счет в финальной серии сравнивается – 1:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.17

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