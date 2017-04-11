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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

Главного инженера челябинского вуза подозревают в получении взятки

Главного инженера челябинского вуза подозревают в получении взятки

В Челябинске главного инженера учебного заведения уличили в коррупционном преступлении.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, в отношении сотрудника образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки».

По версии следствия, 4 апреля текущего года инженер получил от гендиректора подрядной организации 28 тысяч рублей за подписание актов приемки строительно-монтажных работ по капитальному ремонту системы отопления в вузе.

«Новый День – Челябинск» , и

Факт передачи денег зафиксирован сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.

По решению Курчатовского районного суда подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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