Допрыгался: челябинским спасателям пришлось снимать юного паркурщика с недостроя

Публикации за 11.04.17

Спасателям пришлось снимать 10-летнего челябинца с недостроенного здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Челябинской городской службы спасения, инцидент произошел вчера, 10 апреля. Спасателей вызвала мать мальчика.

10-летнего школьника эвакуировали с балкона второго этажа недостроенного коттеджа. Мальчишка спрыгнул с третьего этажа и травмировал ногу, поэтому сам спуститься не смог.

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По словам мамы мальчика, сын должен был пойти на тренировку. Но вместе этого отправился с друзьями на заброшенную стройку, чтобы заняться паркуром. Когда челябинка узнала, что школьник не появился на тренировке¸ то отправилась его искать.

Спасатели сняли юного паркурщика с балкона второго этажа и передали его медикам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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