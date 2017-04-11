NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.04.17

Допрыгался: челябинским спасателям пришлось снимать юного паркурщика с недостроя

Допрыгался: челябинским спасателям пришлось снимать юного паркурщика с недостроя

Спасателям пришлось снимать 10-летнего челябинца с недостроенного здания.

Как сообщили РИА в пресс-центре Челябинской городской службы спасения, инцидент произошел вчера, 10 апреля. Спасателей вызвала мать мальчика.

10-летнего школьника эвакуировали с балкона второго этажа недостроенного коттеджа. Мальчишка спрыгнул с третьего этажа и травмировал ногу, поэтому сам спуститься не смог.

«Новый День – Челябинск» , и

По словам мамы мальчика, сын должен был пойти на тренировку. Но вместе этого отправился с друзьями на заброшенную стройку, чтобы заняться паркуром. Когда челябинка узнала, что школьник не появился на тренировке¸ то отправилась его искать.

Спасатели сняли юного паркурщика с балкона второго этажа и передали его медикам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.17

Главного инженера челябинского вуза подозревают в получении взятки. / Пассажиры не успевают, кондукторы не понимают: «часовой билет» внедряется в Челябинске со скрипом (ФОТО). / 11 апреля ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter