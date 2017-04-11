ФАС приостановила конкурс по инженерным изысканиям в рамках проекта рекультивации Челябинской городской свалки

Публикации за 11.04.17

Антимонопольщики запретили мэрии Челябинска заключать контракт с победителем конкурса на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации городской свалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в надзорное ведомство поступила жалоба на действия заказчика, уполномоченного органа и конкурсной комиссии конкурса.

В связи с этим антимонопольная служба приостановит дальнейшее проведение конкурса, а заказчик до рассмотрения поданной жалобы не сможет заключить контракт с его победителем.

ООО «Земля» в своей жалобе указывает на трудности при предоставлении в качестве подтверждения своей квалификации выполненных контрактов по аналогичным работам на сумму не менее 8,4 миллиона рублей и невозможность, например, предоставления нескольких контрактов составляющих данную сумму в совокупности. В свою очередь, представитель заказчика (управления экологии города) настаивает, что такое требование необходимо для выбора опытного участника, ранее выполнявшего подобные работы на крупных объектах.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Кроме того, ООО «Земля» считает, что победитель конкурса ООО «ДонПроект» предоставило конкурсной комиссии недостоверную информацию о выполненных ранее аналогичных работах и должно было быть и вовсе отстранено от участия в конкурсе.

Заседание комиссии УФАС по рассмотрению жалобы назначено на 14 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.17

Допрыгался: челябинским спасателям пришлось снимать юного паркурщика с недостроя. / Главного инженера челябинского вуза подозревают в получении взятки. / Пассажиры не успевают, кондукторы не понимают: «часовой билет» внедряется в Челябинске со скрипом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»