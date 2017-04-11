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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

ФАС приостановила конкурс по инженерным изысканиям в рамках проекта рекультивации Челябинской городской свалки

ФАС приостановила конкурс по инженерным изысканиям в рамках проекта рекультивации Челябинской городской свалки

Антимонопольщики запретили мэрии Челябинска заключать контракт с победителем конкурса на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации городской свалки.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского УФАС, в надзорное ведомство поступила жалоба на действия заказчика, уполномоченного органа и конкурсной комиссии конкурса.

В связи с этим антимонопольная служба приостановит дальнейшее проведение конкурса, а заказчик до рассмотрения поданной жалобы не сможет заключить контракт с его победителем.

ООО «Земля» в своей жалобе указывает на трудности при предоставлении в качестве подтверждения своей квалификации выполненных контрактов по аналогичным работам на сумму не менее 8,4 миллиона рублей и невозможность, например, предоставления нескольких контрактов составляющих данную сумму в совокупности. В свою очередь, представитель заказчика (управления экологии города) настаивает, что такое требование необходимо для выбора опытного участника, ранее выполнявшего подобные работы на крупных объектах.

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Кроме того, ООО «Земля» считает, что победитель конкурса ООО «ДонПроект» предоставило конкурсной комиссии недостоверную информацию о выполненных ранее аналогичных работах и должно было быть и вовсе отстранено от участия в конкурсе.

Заседание комиссии УФАС по рассмотрению жалобы назначено на 14 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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