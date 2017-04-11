Челябинская область попала в тройку регионов России с превышением эпидпорога по ОРВИ

Публикации за 11.04.17

Южный Урал попал в число регионов, из которых грипп не хочет уходить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 субъекта Федерации по-прежнему охвачены гриппом и ОРВИ, в 15 школах приостановлены занятия. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На прошедшей 14-й неделе продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но грипп уходит медленно», – цитирует главного санитарного врача России РИА «Новости». Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в трех регионах: Республике Коми, Челябинской и Кемеровской областях, отметила Анна Попова.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

При этом удельный вес вирусов гриппа при лабораторном исследовании все-таки снижается и замещается вирусами негриппозной этиологии, добавила глава Роспотребнадзора. Также Анна Попова сообщила, что превышение эпидемического порога регистрируется в возрастных категориях до 15 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.17

ФАС приостановила конкурс по инженерным изысканиям в рамках проекта рекультивации Челябинской городской свалки. / Допрыгался: челябинским спасателям пришлось снимать юного паркурщика с недостроя. / Главного инженера челябинского вуза подозревают в получении взятки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»