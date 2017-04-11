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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

Челябинская область попала в тройку регионов России с превышением эпидпорога по ОРВИ

Челябинская область попала в тройку регионов России с превышением эпидпорога по ОРВИ

Южный Урал попал в число регионов, из которых грипп не хочет уходить.

Как передает корреспондент РИА , 3 субъекта Федерации по-прежнему охвачены гриппом и ОРВИ, в 15 школах приостановлены занятия. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На прошедшей 14-й неделе продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но грипп уходит медленно», – цитирует главного санитарного врача России РИА «Новости». Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в трех регионах: Республике Коми, Челябинской и Кемеровской областях, отметила Анна Попова.

«Новый День – Челябинск» , и

При этом удельный вес вирусов гриппа при лабораторном исследовании все-таки снижается и замещается вирусами негриппозной этиологии, добавила глава Роспотребнадзора. Также Анна Попова сообщила, что превышение эпидемического порога регистрируется в возрастных категориях до 15 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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