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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

В Челябинске трактор снес светофор и встал на рельсах

В Челябинске трактор снес светофор и встал на рельсах

В Челябинске трактор своротил светофор и застрял на трамвайных рельсах.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня около 10:45 в Металлургическом районе города рядом с остановкой «Ветлечебница». Информация о ДТП появилась в группе «Подслушано Челябинский транспорт».

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Трактор повалил светофорную стойку, вылетел на трамвайные пути и заглох. В результате было закрыто движение трамваев на ЧМЗ. Маршруты №3 и №20 были перенаправлены до остановки «Чичерина», №14 и №19 следовали до центра.

В течение получаса рабочие убрали светофорную стойку и отбуксировали трактор с рельсов, после чего движение трамваев возобновилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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