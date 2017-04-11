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Публикации за 11.04.17

Упорство, достойное лучшего применения: южноуралец, никогда не имевший прав, в восьмой раз попался полиции за рулем

Упорство, достойное лучшего применения: южноуралец, никогда не имевший прав, в восьмой раз попался полиции за рулем

Житель Кыштыма, никогда не имевший прав, в восьмой раз попался наряду ГИБДД за рулем.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел 10 апреля на улице Образцова в Кыштыме.

Сотрудники ГИБДД Кыштыма остановили автомобиль «Chery», за рулем которого находился молодой человек без прав. Казалось бы, не такая уж редкость. Но в этом случае полицейские очень хорошо знали кыштымца.

Не удивительно: к своим 22 годам молодой человек так и не обзавелся водительскими правами, что не охладило его страсти к езде. И это был уже восьмой раз, когда полиция застала молодого человека за рулем.

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Кстати, это оказалось не единственным доказательством упорства южноуральца. Сумма штрафов, выписанных ему за езду без прав, уже перевалила за 18 тысяч рублей, пишет kyshtym24.ru. Но кыштымец не собирается их оплачивать. Даже несмотря на то, что уже 5 раз отбывал в ИВС административный арест за неуплату штрафов.

В настоящее время полиция направила в суд исковое заявление об ограничении молодому человеку права выезда за пределы России.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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