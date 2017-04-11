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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

В Каслях пропала 13-летняя школьница, оставив тревожную записку

В Каслях пропала 13-летняя школьница, оставив тревожную записку

В Каслях пытаются найти 13-летнюю школьницу, которая ушла в школу утром минувшего дня и по сей день не объявлялась.

Как передает корреспондент РИА , перед своим уходом девочка оставила дома записку со словами «не хочу жить…».

Поисками 13-летней ученицы сегодня занимаются сотрудники полиции, а также спасатели и пожарные из Кыштыма, пишет «Кыштымский рабочий». Также к поискам присоединились челябинские кинологи.

«Новый День – Челябинск» , и

На данный момент известно, что в школу пропавшая девочка так и не пришла, примерно в 11 часов утра по местному времени ее видели у Тюбукских кафешек, что примерно в сотне километров от Челябинска. Волонтеры призывают отозваться водителей, которые возможно подвозили похожую девочку на трассе Челябинск-Екатеринбург. Сейчас поиски школьницы ведутся не только в черте города, но и на территории окрестных водоемов и лесов.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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