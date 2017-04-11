NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.04.17

Катав-Ивановские «оружейники» получили срок за производство пистолетов

Катав-Ивановские «оружейники» получили срок за производство пистолетов

Катав-Ивановские «умельцы» отправятся в колонию за производство пистолетов.

Как сообщили РИА в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Катав-Ивановский городской суд накануне вынес приговор двум местным продавцам незаконного огнестрельного оружия, наладившим производство пистолетов.

По данным ведомства, мужчины не просто имели штатное оружие для незаконной продажи, но еще и наладили настоящее производство, в рамках которого переделывали сигнальное и травматическое оружие в боевое. Всего сотрудники ФСБ изъяли у обвиняемых пять единиц холодного оружия, 22 единицы огнестрельного оружия и более трех тысяч патронов.

Переделкой оружия мужчины занимались не только дома. Имея доступ к производственному оборудованию одного из предприятий, они воспользовались им в своих целях.

«Новый День – Челябинск» , и

По решению суда, один из мужчин отправится за решетку на 5 лет, второй – на 3 года и 2 месяца. Наказание преступники будут отбывать в колонии общего режима.

Напомним, что в ходе следствия силовики вышли на сотрудника полиции, похищавшего из оружейной комнаты боевые патроны для пистолетов. Ранее этого фигуранта дела приговорили к 5 годам лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.04.17

В Каслях пропала 13-летняя школьница, оставив тревожную записку. / Челябинцев всполошило сообщение об обстреле «Мерседеса» на северо-западе города. / Упорство, достойное лучшего применения: южноуралец, никогда не имевший прав, в восьмой раз попался полиции за рулем.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter