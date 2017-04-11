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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

Челябинка, зарезавшая бойфренда ножом для суши, проведет в колонии 9 лет

Челябинка, зарезавшая бойфренда ножом для суши, проведет в колонии 9 лет

В Челябинске суд огласил приговор молодой горожанке, убившей возлюбленного.

Как уже сообщал , трагедия произошла в октябре прошлого года. Парень вместе с друзьями отдыхал в кафе на улице Бейвеля, когда к нему подъехала его бывшая. На протяжении несколько месяцев челябинец пытался расстаться с ревнивой подругой, однако девушка не унималась.

В очередной раз поссорившись при встрече, пара продолжила ругаться на улице, потом села в машину. Молодой человек вновь предложил подруге закончить отношения, на что та достала из сумки нож для резки суши и четыре раза ударила им обидчика. Ранения оказались смертельными.

Вскоре девушку задержали. По итогам судебно-психиатрической экспертизы горожанку признали вменяемой. Подозреваемая во всем созналась, в ходе судебного заседания попросила прощения у родственников убитого.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили агентству в пресс-службе Курчатовского районного суда, обвиняемой в убийстве назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В пользу родителей погибшего суд взыскал 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей материального ущерба. На осужденную надели наручники и вывели из зала суда.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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