Челябинка, зарезавшая бойфренда ножом для суши, проведет в колонии 9 лет

Публикации за 11.04.17

В Челябинске суд огласил приговор молодой горожанке, убившей возлюбленного.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в октябре прошлого года. Парень вместе с друзьями отдыхал в кафе на улице Бейвеля, когда к нему подъехала его бывшая. На протяжении несколько месяцев челябинец пытался расстаться с ревнивой подругой, однако девушка не унималась.

В очередной раз поссорившись при встрече, пара продолжила ругаться на улице, потом села в машину. Молодой человек вновь предложил подруге закончить отношения, на что та достала из сумки нож для резки суши и четыре раза ударила им обидчика. Ранения оказались смертельными.

Вскоре девушку задержали. По итогам судебно-психиатрической экспертизы горожанку признали вменяемой. Подозреваемая во всем созналась, в ходе судебного заседания попросила прощения у родственников убитого.

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Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Курчатовского районного суда, обвиняемой в убийстве назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В пользу родителей погибшего суд взыскал 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей материального ущерба. На осужденную надели наручники и вывели из зала суда.

Челябинск, Юлия Димова

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