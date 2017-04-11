Месть? Подростки устроили пожар во дворе многоэтажек в Трехгорном

Публикации за 11.04.17

В Трехгорном подростки едва не спалили две многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшим вечером в Трехгорном во дворе одного из жилых домов, расположенных по улице Островского, произошел пожар. Здесь воспламенилась строительная бытовка. Об этом рассказали очевидцы из числа местных жителей, опубликовав фотографии с места происшествия в сообществе «Подслушано Трехгорный».

Прибывшим на пожар огнеборцам потребовалось чуть более четверти часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Стоящие рядом жилые здания при этом не пострадали.

Кто-то из очевидцев сделал фото горящего строительного вагончика и опубликовал в сети. «Нормально? Есть данные, что поджог устроили два подростка лет 17 в темной одежде. При этом огнем могло задеть и стоящие рядом дома», – пишет в подписи автор опубликованных снимков.

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Другие пользователи в комментариях принялись выдвигать самые разные версии происшествия. Например, горожане вспомнили, что для строительства этих зданий занимавшие земельный участок дома расселялись довольно жестко, доходило дело и до поджогов. А кто-то не исключил, что выходка подростков – весьма неоднозначный способ обратить внимание окружающих на настоящую свалку вокруг.

Челябинск, Олег Кирьянов

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