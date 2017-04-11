По челябинским дорогам не проедешь и на танке: общественники провели рейд по самым «убитым» дорогам города

Публикации за 11.04.17

В Челябинске активисты провели рейд по самым «убитым» дорогам города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, мероприятие прошло в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Проект был запущен в начале февраля этого года. В рамках него на портале dorogi-onf.ru создана интерактивная карта, с помощью которой каждый желающий может сообщить о проблемных участках автодорог. В настоящее время жители Челябинска отметили около 50 проблемных участков. Кроме того, сервис дает возможность проголосовать за уже размещенные на карте проблемные дороги, что позволит определить рейтинг критичности ситуации. По числу голосов интернет-пользователей этот рейтинг возглавляют улицы Радонежская, Блюхера и Гранитная.

«На сегодняшний день можно констатировать, что в Челябинске есть проблемы, которые носят системный характер. Так, например, сложилась тяжелая ситуация с люками, очень большое количество которых утоплено в асфальт либо вокруг них разбито полотно. Также много нареканий на те места, которые были разрыты и кое-как сделаны после ремонта трубопроводов, качество покрытия в этих местах часто не выдерживает никакой критики. Следующая системная проблема – колейность, которая зафиксирована даже на центральных улицах города. Надо отдать должное, в этом году ямочный ремонт стартовал довольно рано и эти работы мы видим», – сообщил координатор проекта «Карта убитых дорог» в Челябинской области Алексей Бруй.

В ходе мониторинга общественники убедились, что асфальт растаял вместе со снегом во всех районах города. «Показательно, что в центре Челябинска – на пересечении улиц Энтузиастов и Сони Кривой – мы обнаружили яму длиной 6 метра, шириной 2 метра и глубиной больше 12 сантиметров. Этот рекорд был побит на улице Салавата Юлаева, где найдена яма длиной 7 метров, шириной больше 3 метров и глубиной в полметра. Местные жители ей уже дали имя «Противотанковый ров». Для понимания, габариты этого рва более чем в 11 раз превосходят допустимые нормативы», – рассказал руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

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По данным представителя министерства дорожного хозяйства Челябинской области, в регионе плохих дорог нет, а все выявленные дефекты устраняются в течение 10 суток. Между тем, по данным Росстата, более 55% дорог Миасского городского округа не отвечает нормативным требованиям. Чуть лучше ситуация в Усть-Катавском (48,6%), Магнитогорском (21,9%) и Златоустовском (21,5%) городских округах, напоминают активисты.

В данный момент на интерактивной карте дорожного проекта ОНФ отмечено восемь проблемных участков автодорог области. Все сигналы жителей переданы представителям власти. В ближайшее время общественники проведут мониторинг дорог в муниципальных районах региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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