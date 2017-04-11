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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

Чиновника-взяточника из Магнитогорска заставят вернуть государству 800 тысяч

Чиновника-взяточника из Магнитогорска заставят вернуть государству 800 тысяч

Прокуратура требует с попавшегося на взятке чиновника 800 тысяч рублей.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство требует взыскать с бывшего главы управления муниципального заказа Магнитогорска, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере, сумму, соответствующую причиненному его действиями ущербу.

Напомним, южноуралец в свое время в обмен на вознаграждение в 1,8 миллиона рублей помог одному из предпринимателей стать победителем в конкурсной процедуре на поставку продуктов питания одному из муниципальных предприятий Магнитогорска. Данное правонарушение было совершено весной 2015 года. В апреле 2016 года экс-чиновник был приговорен к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 5 миллионов рублей.

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Теперь же местные прокуроры обратились с исковым заявлением в суд и требуют защиты интересов Российской Федерации. Поэтому сразу после завершения разбирательств в рамках уголовного производства, в отношении чиновника было заведено гражданское дело. Речь идет о взыскании нанесенного государству ущерба в размере 799 тысяч 300 рублей. Именно такую сумму насчитали в прокуратуре, вычтя из нее уже конфискованные денежные средства.

Челябинск, Олег Кирьянов

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