Группа ММК потратит на экологию в 2017 году почти 5,6 миллиарда рублей

Публикации за 11.04.17

Группа ММК направит на улучшение экологии 5,6 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках Экологической программы на 2017 год запланировано 87 природоохранных мероприятий.

69 проектов общей стоимостью 5,26 миллиарда рублей придутся непосредственно на ММК; остальные мероприятия стоимостью 325 миллионов рублей будут осуществлены в рамках других предприятий холдинга.

В структуре расходов можно отметить несколько приоритетных направлений. Более 1 миллиарда рублей будет выделено на строительство новых природоохранных объектов: в частности, в рамках строительства новой аглофабрики и агрегата непрерывного горячего цинкования №3 в ЛПЦ-11, а также в рамках строительства нового стационарного вагоноопрокидывателя в цехе подготовки аглошихты.

Традиционно наиболее масштабные мероприятия направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В этой части запланировано 33 мероприятия, на выполнение которых предполагается потратить более 3,6 миллиарда рублей. Это позволит сократить вредные выбросы на 2,5 тысячи тонн в год, а также снизить удельные выбросы до уровня 1,95 килограмма на тонну стали, обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов, повысить эффективность и надежность работы оборудования газоочистных установок, отмечают в группе.

Среди мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу, можно выделить строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей; реконструкцию газоочисток двухванного сталеплавильного агрегата и установок внепечной обработки стали в электросталеплавильном цехе. Кроме того, запланирован ряд мероприятий в подразделениях управления главного энергетика: в частности, строительство электроподстанции №11 для электроснабжения электрофильтров доменного цеха. Помимо этого, лаборатория охраны окружающей среды ведет разработку системы автоматизированного контроля промышленных выбросов ММК – на эти цели в 2017 году будет направлено около 300 миллионов рублей.

Порядка 650 миллионов рублей в текущем году планируется направить на выполнение мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Крупнейшими из этих мероприятий станут реконструкция системы оборотного водоснабжения ОАО «ММК» с расширением резервуара охладителя, а также реконструкция грязного оборотного цикла прокатных клетей в ЛПЦ-4.

900 миллионов рублей в 2017 году будет направлено на мероприятия по снижению и предотвращению воздействия промышленных отходов на окружающую среду. Речь идет, в первую очередь, о строительстве линии по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища №2, строительстве полигона по размещению отходов на территории восточного карьера горы Магнитной, о строительстве установки утилизации отходов смазочно-охлаждающих жидкостей прокатных цехов. Выполнение этих и других мероприятий позволит в 2017 году использовать 2,29 миллиона тонн отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства. Планируется переработать 11,2 миллиона тонн металлургических шлаков (текущих и отвальных); объем ежегодно размещаемой в гидроотвале золы ТЭЦ сократится на 15 тысяч тонн; будут обезврежены и утилизированы накопленные опасные отходы. Также в 2017 году продолжатся работы по рекультивации нарушенных земель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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