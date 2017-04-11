NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.04.17

Приставы закрыли свалку в Юрюзани на 90 дней

Приставы закрыли свалку в Юрюзани на 90 дней

Полигон ТБО в Юрюзани закрыт на 90 суток в связи с многочисленными нарушениями.

Как сообщили РИА в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области проведенная специалистами Роспотребнадзора проверка показала, что МУП «Юрюзанская территориальная компания», занимающееся сбором, перевозкой, сортировкой, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов, допускает массу нарушений при эксплуатации полигона.

Например, у предприятия отсутствует лицензия на размещение на полигоне отходов 1-4 классов опасности, нет и соответствующего санитарно-эпидемического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

«По сути, полигон в Юрюзани представлен в виде неогороженной кучи мусора, которая подступает к лесному массиву. На территории полигона отсутствует хозяйственная зона с бытовым помещением для персонала, отсутствуют навесы для техники, сотрудники не обеспечены водоснабжением для питьевых и хозяйственных нужд. Кроме того, мусор на полигоне складируют не по рабочим картам, а обычным навалом, что также является незаконным. Отсутствуют на территории свалки и переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций мусора, что становится причиной загрязнения окружающей территории», – рассказали в УФССП региона.

«Новый День – Челябинск» , и

Примечательно, что эта организация уже попадалась на аналогичных нарушениях в минувшем году, при этом недостатки, выявленные в ее работе, так и не были устранены. Сейчас деятельность свалки приостановлена до устранения нарушений, если в установленный срок недостатки не будут исправлены, предприятие может быть оштрафовано, а его руководство будет привлечено к административной ответственности.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.04.17

Группа ММК потратит на экологию в 2017 году почти 5,6 миллиарда рублей. / Чиновника-взяточника из Магнитогорска заставят вернуть государству 800 тысяч. / По челябинским дорогам не проедешь и на танке: общественники провели рейд по самым «убитым» дорогам города.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter