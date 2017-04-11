Приставы закрыли свалку в Юрюзани на 90 дней

Публикации за 11.04.17

Полигон ТБО в Юрюзани закрыт на 90 суток в связи с многочисленными нарушениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области проведенная специалистами Роспотребнадзора проверка показала, что МУП «Юрюзанская территориальная компания», занимающееся сбором, перевозкой, сортировкой, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов, допускает массу нарушений при эксплуатации полигона.

Например, у предприятия отсутствует лицензия на размещение на полигоне отходов 1-4 классов опасности, нет и соответствующего санитарно-эпидемического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

«По сути, полигон в Юрюзани представлен в виде неогороженной кучи мусора, которая подступает к лесному массиву. На территории полигона отсутствует хозяйственная зона с бытовым помещением для персонала, отсутствуют навесы для техники, сотрудники не обеспечены водоснабжением для питьевых и хозяйственных нужд. Кроме того, мусор на полигоне складируют не по рабочим картам, а обычным навалом, что также является незаконным. Отсутствуют на территории свалки и переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций мусора, что становится причиной загрязнения окружающей территории», – рассказали в УФССП региона.

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Примечательно, что эта организация уже попадалась на аналогичных нарушениях в минувшем году, при этом недостатки, выявленные в ее работе, так и не были устранены. Сейчас деятельность свалки приостановлена до устранения нарушений, если в установленный срок недостатки не будут исправлены, предприятие может быть оштрафовано, а его руководство будет привлечено к административной ответственности.

Челябинск, Олег Кирьянов

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