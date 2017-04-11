ММК представит продукцию на форуме в Челябинске

Публикации за 11.04.17

Магнитогорские металлурги представят свою продукцию на крупном промышленном форуме в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», представители холдинга принимают участие сразу в двух крупных мероприятиях, открывшихся 11 апреля в Челябинске: XVII международной выставке «Уральская промышленно-экономическая неделя» (УПЭН) и в IX международном промышленном форуме «Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении».

В рамках промышленно-экономической недели ММК, будучи крупнейшим предприятием Южного Урала, представляет широкий сортамент современной металлопродукции, в том числе импортозамещающей. У машиностроителей, составляющих значительную часть участников выставки, наверняка вызовут интерес высокопрочные и износостойкие свариваемые марки стали, выпускаемые комбинатом под брендом MAGSTRONG.

Запланировано участие представителей Магнитки и в мероприятиях IX международного промышленного форума. Так, в Международной пленарной конференции «Формирование кластеров, индустриальных парков и технопарков в Челябинской области: российский и мировой опыт» примет участие директор ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» (входит в Группу ОАО «ММК») Владимир Дремов, который познакомит участников конференции с практическими аспектами создания и развития индустриальных парков в Челябинской области на примере «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

IX международный промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении» и XVII международная выставка «Уральская промышленно-экономическая неделя» проходят с 11 по 14 апреля в конгресс-холле челябинского Центра международной торговли. Поддержку мероприятию оказывают Министерство промышленности и торговли России, Правительство Челябинской области, ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области», АНО «Центр кластерного развития Челябинской области».

Ежегодно в работе Форума и УПЭН принимают участие более 150 компаний, в том числе и зарубежных: из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии, Китая и других стран. В рамках международного промышленного форума запланированы мероприятия по актуальным вопросам крупного, среднего и малого бизнеса, инноваций и импортозамещения, российского экспорта, подготовки кадров, энергосбережения, промышленной и экологической безопасности. Традиционно пройдут научно-практические конференции по важнейшим направлениям металлургии и машиностроения, презентации продукции новых участников проекта. Помимо этого, будет функционировать биржа субконтрактинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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