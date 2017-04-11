В Челябинске внедорожник опрокинул «скорую» на бок

Публикации за 11.04.17

В Челябинске внедорожник врезался в машину «скорой помощи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП с участием автомобиля службы скорой медицинской помощи и внедорожника имело место сегодня днем. Об этом происшествии стало известно от очевидцев из числа местных жителей.

Иномарка врезалась в автомобиль медиков, отчего последний опрокинулся на бок, пишет «Комсомольская правда». К месту происшествия пришлось вызывать еще одну бригаду медиков.

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Информации о том, находился ли в карете скорой помощи в момент аварии пациент, нет. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что к месту инцидента вызвали еще одну бригаду медиков, которые перегружают вещи из разбитого транспорта. В обстоятельствах этого происшествия в будущем будут разбираться сотрудники автоинспекции.

Челябинск, Олег Кирьянов

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