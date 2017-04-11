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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

На чердаке челябинской трехэтажки нашли человеческую голову

На чердаке челябинской трехэтажки нашли человеческую голову

В Челябинске на чердаке многоквартирного дома обнаружили человеческую голову в пакете.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сделана страшная находка была на чердаке одного из трехэтажных зданий на улице Машиностроителей в Ленинском районе Челябинска. По предварительным данным, череп находился в пластиковом пакете, отметили в следственном управлении.

«Новый День – Челябинск» , и

Шокирующую находку обнаружили еще на прошлой неделе, но решили сразу не придавать дело огласке. Как она попала на чердак – неизвестно. По словам жителей, чердак их дома всегда закрывался на ключ, и на нем регулярно проводили уборку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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