На чердаке челябинской трехэтажки нашли человеческую голову

Публикации за 11.04.17

В Челябинске на чердаке многоквартирного дома обнаружили человеческую голову в пакете.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сделана страшная находка была на чердаке одного из трехэтажных зданий на улице Машиностроителей в Ленинском районе Челябинска. По предварительным данным, череп находился в пластиковом пакете, отметили в следственном управлении.

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Шокирующую находку обнаружили еще на прошлой неделе, но решили сразу не придавать дело огласке. Как она попала на чердак – неизвестно. По словам жителей, чердак их дома всегда закрывался на ключ, и на нем регулярно проводили уборку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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