Затянуло бурой тиной: южноуральские чиновники окончательно расслабились и превращают регион в болото

Публикации за 13.04.17

В правительстве Челябинской области жизнь течет в расслабленном режиме. Скорее, уже даже не течет, а еле теплится. Как передает корреспондент РИА «Новый День», со стороны южноуральский кабинет министров все больше напоминает болото. Складывается впечатление, что чиновники все никак не могут отойти от череды январских-февральских-мартовских праздников и уже почти «ушли» в майские. Странная безжизненность царит в действиях губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и его подчиненных. Впрочем, если окинуть взглядом перечень публичных мероприятий последних двух недель, в пору говорить о бездействии.

Например, накануне из правительства региона пришла «новость»: пенсионеры-садоводы получат право льготного проезда на садовых маршрутах, которые начнут курсировать 1 мая. Информация, конечно, полезная. Но такое было и год назад, и два года назад, и три года. И попробовали бы они оставить садоводов, среди которых большинство пенсионеров, без льгот накануне выборов президента. Да, по сути, слегка напрячься – нажать копку «за» пришлось не областным чиновникам, депутатам Заксобрания. И было это даже не на этой неделе. Но ведь надо создавать видимость работы… Могут, конечно, возразить: а кто документы для депутатов готовил? А мы напомним: такое решение принимается каждый год. Зачем мы содержим такую прорву «ртов» в областном правительстве? Чтобы они к нужному дню извлекли из компьютера давно разработанный и не раз отработанный документ и отнесли в нужное место?

Или вот: на этой неделе министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин вдруг заявил, что поручение президента России Владимира Путина по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 2012 года включительно, будет выполнено. А в этом были какие-то сомнения? И если были – то у кого?

Сам глава региона тоже не перестает удивлять: на последнее неделе марта губернатор встретился с хоккеистами «Трактора» по поводу окончания сезона КХЛ 2016-17. И заявил: «Мы рассчитывали на то, что «Трактор» сделает шаг вперед. И он его сделал». Ради этого нужно было проводить публичное мероприятие? Похвастаться вылетом из первого же раунда плей-офф?

Дальше – больше. В Усть-Катаве глава региона советует городу избавляться от монозависимости. Серьезно? Кто-нибудь вспомнит навскидку, когда в постсоветской России заговорили о проблеме моногородов? Господин Дубровский решил напомнить усть-катавцам прописные истины?

После визита губернатора в Касли мэр этого многострадального города, наконец, решил подать в отставку. Однако на публику выносят не эту новость и не проблемы с очистными сооружениями, которые в городе все никак не могут достроить, а посещение главой региона завода архитектурно-художественного литья. Где Борис Дубровский заявляет: неплохо бы привлечь каслинское литье для преображения Челябинска к саммиту ШОС и БРИКС. При том, что речи о переносе встречи первых лиц двух международных организаций из Челябинска звучат все громче.

Причина простая – экология. Ведь ощутимо снизить выбросы промышленные предприятия готовы лишь к 2025 году (так они заявляют). Хорошо, все эти речи – досужие сплетни. Но саммит должен состояться в 2020 году, уже 2017 к середине походит, а решение о проведении мероприятия в Челябинске до сих пор официально не принято. В Екатеринбурге только один стадион к чемпионату мира по футболу 4 года реконструируют, а мы все объекты за 3 года с нуля отгрохаем? Шансы на это стремятся к нулю, если судить по активности, с которой губернатор решает самую главную задачу – к саммиту решить экологическую проблему. Вот сегодня, например, в очередной раз провел очередное совещание и снова поручил разработать комплекс мероприятий. И то не сам, а исполняя поручение президента РФ. Одно из заявлений: «Необходимо с промышленниками обсудить систему квотирования выбросов и сообща работать на конечный результат…» Борис Александрович, вы об этом говорите уже 3 года, а воз и ныне там. Не хотят промышленники, что ли, обсуждать? А почему сейчас захотят?

Глядя на шефа, и подчиненные не напрягаются: по 28 разу повторяют одну и ту же песню. Гладкова – транспорт виноват, Тефтелев – электротранспорт будем развивать. Евгений Николаевич, который месяц нам это талдычите – хоть один новый трамвай-троллейбус купили? Зачем собирались, спрашивается? Макулатуру бы в это время по кабинетам пособирали бы, что ли – все больше пользы для экологии будет.

Нет, мы не утверждаем, что правительство Челябинской области совсем не занимается насущными проблемами региона. Например, не так давно Борис Дубровский потребовал… помыть челябинские автобусы. Мол, никакой эстетики. Часть горожан вздрогнула: последний раз, когда губернатор заговорил об эстетических материях, исчезла стоянка у театра оперы и балета. Но на сей раз, кажется, обошлось. Хотя.. автобусов в городе реально стало меньше.

Проявляют активность и в финансовом ведомстве региона. Министр финансов Андрей Пшеницын похвастался на днях, что Челябинская область досрочно закрыла часть кредитных обязательств, выплатив Сбербанку 550 миллионов рублей. При этом с начала года бюджет региона вернул кредиторам почти 2 миллиарда рублей. А выплатить оставшиеся 1,9 миллиарда рублей планируется уже нынешней весной.

Некоторые экономисты покачают головой: кредиты нужны на развитие региона. Если денег в бюджете не хватает (а их, по словам чиновников, именно не хватает), выпускайте облигации. Не получается с облигациями – берите кредит. Однако если никаких идей касательно развития области у правительства нет – тогда не остается ничего, кроме как в спешном порядке гасить кредиты, используя бюджетные средства, которые могли бы пойти на решение каких-то других задач: реконструкцию дорог, строительство детских садов и школ, поддержку промышленности и прочее.

Чем можно объяснить пребывание областных властей в легком летаргическом сне? Возможно, чиновники, действительно, плавно перенеслись из 23 февраля – 8 Марта аккурат в День Победы, и уже начинают праздновать майские праздники.

Но любые значимые совещания в органах власти давно проходят за плотно закрытыми дверями, куда не только общественность – прессу пускать не хотят. И можно сделать вывод, что дела в регионе обстоят настолько плохо, что людей просто не хотят расстраивать (или провоцировать – то, чуть что, – сразу акция протеста, а Москве это, ох, как не нравится). Впрочем, возможен и третий вариант: участь нынешних управителей областью уже решена, и чиновники попросту не видят смысла в излишних телодвижениях.

Вот и болтаются, как сине-зеленые водоросли, – вроде бы и не ядовитые, а все живое вокруг задыхается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.17

Знаменитая и ужасная или триумф типичного неудачника: как и зачем закалялась сталь. / Винтики и гаечки: экономический курс на войну. Спецпроект РИА Новый День «Государство и революция». / 13 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»