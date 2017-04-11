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Публикации за 11.04.17

Южноуральский губернатор назначил Олега Голикова советником по развитию «запреток»
Фото со страницы Олега Голикова ВКонтакте

Южноуральский губернатор назначил Олега Голикова советником по развитию «запреток»

Глава Южного Урала Борис Дубровский назначил Олега Голикова своим советником по развитию ЗАТО.

Как сообщили РИА в пресс-службе губернатора Челябинской области, о назначении глава региона сообщил депутату законодательного собрания региона Олегу Голикову во время состоявшейся сегодня встречи.

В ходе разговора Борис Дубровский и г-н Голиков, занимающий также пост заместителя директора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахин, обсудили вопросы создания территорий опережающего социально-экономического развития в закрытых административно-территориальных образованиях и моногородах Южного Урала. По итогам встречи Борис Дубровский предложил Олегу Голикову официально курировать в качестве советника губернатора направление по формированию территорий опережающего развития в ЗАТО.

Еще одной темой для обсуждения стала ситуация в закрытых городах области – Снежинске, Озерске и Трехгорном. Эти города также подали заявку на получение территорий социально-экономического развития. «Территории опережающего социально-экономического развития дают возможность открывать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции и при их помощи достигать реальных точек экономического роста Челябинской области. Уже найдены инвесторы, которые готовы открыть новые производства в ЗАТО», – рассказал Олег Голиков.

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Напомним, пост куратора ЗАТО при губернатору депутату ЗСЧО предложили в ходе думской предвыборной кампании прошлого года. Г-н Голиков шел по одному округу с единороссом Владимиром Бурматовым, которого активно толкала в Думу Москва. По всей видимости, губернатору посоветовали отговорить колоритного кандидата от участия в выборах, так как едва ли не все эксперты утверждали: на фоне Голикова у Бурматова нет ни единого шанса на победу.

Компенсацией думскому креслу и была новая должность. Олег Голиков с выборов кандидатуру снял, но в администрации губернатора как будто забыли об обещании. Наконец, более чем через полгода долгожданное предложение было озвучено. Не исключено, что Борису Дубровскому на фоне весьма не блестящей обстановки в области посоветовали не наживать себе лишних врагов. Тем более в структурах Росатома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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