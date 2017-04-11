Южноуральский губернатор назначил Олега Голикова советником по развитию «запреток»

Публикации за 11.04.17

Глава Южного Урала Борис Дубровский назначил Олега Голикова своим советником по развитию ЗАТО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, о назначении глава региона сообщил депутату законодательного собрания региона Олегу Голикову во время состоявшейся сегодня встречи.

В ходе разговора Борис Дубровский и г-н Голиков, занимающий также пост заместителя директора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахин, обсудили вопросы создания территорий опережающего социально-экономического развития в закрытых административно-территориальных образованиях и моногородах Южного Урала. По итогам встречи Борис Дубровский предложил Олегу Голикову официально курировать в качестве советника губернатора направление по формированию территорий опережающего развития в ЗАТО.

Еще одной темой для обсуждения стала ситуация в закрытых городах области – Снежинске, Озерске и Трехгорном. Эти города также подали заявку на получение территорий социально-экономического развития. «Территории опережающего социально-экономического развития дают возможность открывать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции и при их помощи достигать реальных точек экономического роста Челябинской области. Уже найдены инвесторы, которые готовы открыть новые производства в ЗАТО», – рассказал Олег Голиков.

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Напомним, пост куратора ЗАТО при губернатору депутату ЗСЧО предложили в ходе думской предвыборной кампании прошлого года. Г-н Голиков шел по одному округу с единороссом Владимиром Бурматовым, которого активно толкала в Думу Москва. По всей видимости, губернатору посоветовали отговорить колоритного кандидата от участия в выборах, так как едва ли не все эксперты утверждали: на фоне Голикова у Бурматова нет ни единого шанса на победу.

Компенсацией думскому креслу и была новая должность. Олег Голиков с выборов кандидатуру снял, но в администрации губернатора как будто забыли об обещании. Наконец, более чем через полгода долгожданное предложение было озвучено. Не исключено, что Борису Дубровскому на фоне весьма не блестящей обстановки в области посоветовали не наживать себе лишних врагов. Тем более в структурах Росатома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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