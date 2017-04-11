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Публикации за 11.04.17

Южноуральск накрыл паводок: вода вплотную подступила к жилым домам

Южноуральск накрыл паводок: вода вплотную подступила к жилым домам

Жителям нижней части Южноуральска грозит подтопление из-за подъема уровня воды в реках.

Как передает корреспондент агентства , в результате активного снеготаяния и сброса воды Южноуральской ГРЭС в реку Увелка на подъезде к поселку Череповка затопило технологический мост.

Напомним, ежегодно в период половодья местные жители на несколько недель остаются отрезанными от города. Как и в прежние годы, специалисты перекрыли дорогу к мосту насыпью, сделав заслон от воды. Несмотря на это, еще вчера автомобилисты пересекали реку, огибая насыпь, сегодня же дорогу окончательно размыло водой.

На данный момент паводковые воды вплотную подошли к жилому сектору. Собственники домов пакуют вещи и готовятся к эвакуации, сообщает газета «Вся округа».

«Новый День – Челябинск» , и

При этом, как отмечает издание, сотрудники полиции не торопятся вести дежурство у практически затопленных домов, а представители МЧС ограничиваются лишь общими прогнозами,

По данным Челябинского ЦГМС, в ближайшие сутки в уральском регионе ожидается дальнейшее разрушение ледостава (увеличение промоин, закраин), а также повышение уровня воды на всех бассейнах рек. Достижение опасных и неблагоприятных отметок в течение суток не прогнозируется. Пик половодья на водоемах Челябинской области ожидается в период с 11 по 20 апреля.

Челябинск, Юлия Димова

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