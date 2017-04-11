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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

В Челябинске пенсионерка два дня ночевала у дверей собственной квартиры

В Челябинске пенсионерка два дня ночевала у дверей собственной квартиры

Пожилая жительница Челябинска две ночи проспала у дверей в собственную квартиру

Как передает корреспондент РИА , жителей одного из домов Ленинского района города обеспокоило то, что пожилая женщина ночует не в квартире, а на лестничной клетке.

По словам соседей, старушка живет с сыном, который иногда уезжает на долгое время, а сама она имеет некоторые проблемы с памятью. Когда мужчина в очередной раз уехал, пенсионерка не смогла попасть домой. Связаться с ее сыном соседям не удалось, поэтому они решили обратиться за помощью в полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

Бабушка уехала вместе с сотрудниками полиции, но в скором времени вернулась в подъезд. «Я вызвала МЧС, спасатели приехали и аккуратно вскрыли замок. Она хорошая женщина, про сына сказать ничего не могу. Но старушка уже не в первый раз вот так стоит и ждет. Сейчас бы найти ее сына, но где его искать», – цитирует одну из соседок «Первый областной».

Сама старушка о приезде спасателей забыла уже спустя несколько часов. В разговоре с журналистами она утверждала, что все это время находилась дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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