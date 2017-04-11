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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

Семья не попавшего в садик ребенка отсудила у челябинских чиновников 30 тысяч рублей

Семья не попавшего в садик ребенка отсудила у челябинских чиновников 30 тысяч рублей

Мэрия Челябинска заплатит семье не попавшего в садик ребенка 30 тысяч рублей.

Как сообщал уже , многодетная семья из Челябинска перестала получать от государства ежемесячное пособие по уходу за маленьким ребенком, не посещающим детский сад, якобы на основании того, что малышу было предоставлено соответствующее место в садике. Но на практике ребенок так и не смог ходить в дошкольное учреждение. Время посещения пришлось на летний период, в течение трех месяцев в детском саду шел ремонт, и воспитывать малыша родителям приходилось дома.

Впоследствии отец ребенка обратился в суд Калининского района Челябинска и потребовал взыскать со службы социальной защиты 30 тысяч рублей за тот период, пока ребенок не мог бывать в детском саду по причинам, которые от него не зависели, потому как в это время семья не получала пособие. Судом эти требования были удовлетворены, однако социальная защита оказалась с ними не согласна.

«Новый День – Челябинск» , и

Представитель службы социальной защиты подал в Челябинский областной суд жалобу с просьбой отменить данное решение. Сторона ответчика утверждала, что выплаты пособия на содержание малыша были прекращены законно, поскольку государство полностью выполнило взятые на себя обязательства и предоставило ребенку место в детском саду, где он впоследствии был зачислен в одну из групп. Решением апелляции определено, что фактически ребенок места в группе не получил, а значит, прекращение выплаты социального ежемесячного пособия являлось незаконным.

Определение апелляционного суда уже вступило в законную силу – теперь челябинским чиновникам придется компенсировать родителям малыша 30 тысяч недополученных рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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