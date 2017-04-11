Семья не попавшего в садик ребенка отсудила у челябинских чиновников 30 тысяч рублей

Публикации за 11.04.17

Мэрия Челябинска заплатит семье не попавшего в садик ребенка 30 тысяч рублей.

Как сообщал уже «Новый День», многодетная семья из Челябинска перестала получать от государства ежемесячное пособие по уходу за маленьким ребенком, не посещающим детский сад, якобы на основании того, что малышу было предоставлено соответствующее место в садике. Но на практике ребенок так и не смог ходить в дошкольное учреждение. Время посещения пришлось на летний период, в течение трех месяцев в детском саду шел ремонт, и воспитывать малыша родителям приходилось дома.

Впоследствии отец ребенка обратился в суд Калининского района Челябинска и потребовал взыскать со службы социальной защиты 30 тысяч рублей за тот период, пока ребенок не мог бывать в детском саду по причинам, которые от него не зависели, потому как в это время семья не получала пособие. Судом эти требования были удовлетворены, однако социальная защита оказалась с ними не согласна.

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Представитель службы социальной защиты подал в Челябинский областной суд жалобу с просьбой отменить данное решение. Сторона ответчика утверждала, что выплаты пособия на содержание малыша были прекращены законно, поскольку государство полностью выполнило взятые на себя обязательства и предоставило ребенку место в детском саду, где он впоследствии был зачислен в одну из групп. Решением апелляции определено, что фактически ребенок места в группе не получил, а значит, прекращение выплаты социального ежемесячного пособия являлось незаконным.

Определение апелляционного суда уже вступило в законную силу – теперь челябинским чиновникам придется компенсировать родителям малыша 30 тысяч недополученных рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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