На Южном Урале женщина родила в вагоне поезда

Публикации за 11.04.17

В Челябинской области начальник поезда дальнего следования принял роды у пассажирки.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, 11 апреля в поезде №97 Кисловодск – Тында в плацкартном вагоне у женщины внезапно начались схватки. Ребенок родился до прибытия состава в Миасс. Необходимую медицинскую помощь пассажирке оказывали железнодорожники, прошедшие подготовку по экстренному родовспоможению.

Начальник поезда провел все необходимые операции: перерезал пуповину, обмыл и обработал малышку антисептическими средствами. Во время стоянки мать с ребенком забрала в роддом Миасса подоспевшая бригада медиков.

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Отметим, с 2017 года мамам новорожденных будет выдаваться специально разработанное «Свидетельство о рождении в поезде». Сертификат не является официальным документом и выдается в память о появлении малыша на свет.

Челябинск, Юлия Димова

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