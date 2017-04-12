Чтоб без дела не валялся: в Челябинской области воры выкорчевали полкилометра законсервированного нефтепровода

Южноуральцев задержали во время кражи 500 метров законсервированного нефтепровода.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 2 жителя Саткинского района при помощи специальной техники и вспомогательных средств незаконно демонтировали трубу, которая с 1980 года находилась в консервации. Длина выкорчеванного участка составила 540 метров. Нанесенный ущерб на предприятии оценили в 400 тысяч рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.
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Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы
Полиция выясняет, не были ли задержанные южноуральцы причастны к другим аналогичным преступлениям.
Челябинск, Виктор Елисеев
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