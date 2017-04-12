Трамваи встали на северо-западе Челябинска: одному из пассажиров стало плохо

Публикации за 12.04.17

Движение трамваев на северо-западе Челябинска парализовано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение трамваев закрыто уже больше часа. Об этом сообщают в социальных сетях.

Причиной остановки электротранспорта стало самочувствие пассажира трамвая, следовавшего по маршруту №22. Челябинцу внезапно стало плохо, и ему пришлось вызвать «скорую помощь».

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Вагон остановился на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменная.

Движение трамваев со стороны кольца на улице Чичерина в город временно закрыто. Маршруты №15, №16, №17, №22 следуют до Першино, №14 и №19 – до центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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