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Челябинск

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Публикации за 12.04.17

Трамваи встали на северо-западе Челябинска: одному из пассажиров стало плохо

Трамваи встали на северо-западе Челябинска: одному из пассажиров стало плохо

Движение трамваев на северо-западе Челябинска парализовано.

Как передает корреспондент РИА , движение трамваев закрыто уже больше часа. Об этом сообщают в социальных сетях.

Причиной остановки электротранспорта стало самочувствие пассажира трамвая, следовавшего по маршруту №22. Челябинцу внезапно стало плохо, и ему пришлось вызвать «скорую помощь».

«Новый День – Челябинск» , и

Вагон остановился на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменная.

Движение трамваев со стороны кольца на улице Чичерина в город временно закрыто. Маршруты №15, №16, №17, №22 следуют до Першино, №14 и №19 – до центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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