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Челябинск

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Публикации за 12.04.17

Коркинскую Розу накрыл слой коричневой пыли

Коркинскую Розу накрыл слой коричневой пыли

Поселок, расположенный рядом с Коркинским угольным разрезом, скрылся под слоем пыли.

Как передает корреспондент РИА , необычные «осадки» жители микрорайона «Площадки» коркинского поселка Роза обнаружили сегодня утром.

Плотный слой пыли бурого цвета с ржавым оттенком накрыл дворы, автомобили, скамейки, детские площадки. При этом пыль не мелкая, а состоит из отдельных частиц.

На месте уже побывал начальник отдела экологии и природопользования Коркинского района Александр Титов. При этом чиновник затруднился сказать, кто виноват в выпадении столь оригинальных осадков.

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Между тем, жители района жалуются в сетях на плохое самочувствие. «А розинцам это утро подарило осадки в виде коричневой бурой крупы, – цитируют «Вести Коркино» жителя поселка. – Крыши машин, лавочки, дорога – все покрыто этой мелкой крупой. В носу свербит, в горле першит. Что это?»

При этом горожане отмечают, что на соседних с микрорайоном улицах подобного не наблюдается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.04.17

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