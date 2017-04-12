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Челябинск

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Публикации за 12.04.17

Глава южноуральского села, продавший дорогу за взятку, предстанет перед судом

Глава южноуральского села, продавший дорогу за взятку, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить главу села, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как уже сообщал , в период с июня по сентябрь 2015 года глава администрации Буринского сельского поселения Кунашакского района разрешил вывезти с территории бывшего муниципального предприятия 44 дорожные железобетонные плиты для последующей продажи их коммерсанту из Свердловской области. Осенью того же года сельский чиновник за взятку в 25 тысяч рублей разрешил свердлочанину демонтировать плиты с дорожного полотна на улице Школьной в селе Новобурино. По данным областной прокуратуры, для придания законности сделки глава подготовил письмо с просьбой на безвозмездной основе благоустроить улицу, расширить территорию и заменить дорожные плиты асфальтовым покрытием.

«Новый День – Челябинск» , и

В итоге предприимчивый коммерсант успел вывезти лишь 8 плит из 40 предполагавшихся. Причинный действиями чиновника ущерб составил 160 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки в отношении главы администрации возбудили уголовное дело. После утверждения обвинительного заключения материалы передали на рассмотрение в Кунашакский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.04.17

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