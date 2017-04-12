Бутлегеры из Магнитки за полгода заработали 32 миллиона рублей

Публикации за 12.04.17

Четверо магнитогорцев предстанут перед судом за торговлю паленым спиртным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурор Ленинского района Магнитогорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу четырех местных жителей. Южноуральцев обвиняют в незаконном предпринимательстве, производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров и продукции без маркировки, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, а также использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

По версии следствия, группа действовала с сентября 2015 года по 19 февраля 2016 года. Участники группы приобретали нелегальную алкогольную продукцию с поддельными федеральными специальными марками и чужими товарными знаками для продажи в Магнитогорске.

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Кроме того, магнитогорцы они покупали в России и соседнем Казахстане этиловый спирт, пустые бутылки, этикетки с наименованиями алкогольной продукции, пробки и поддельные федеральные специальные марки. В кустарных условиях они смешивали воду с этиловым спиртом, разливали по бутылкам, которые оклеивали поддельными федеральными специальными марками и этикетками, пишет «Верстов.Инфо». Этот контрафакт также сбывался в магазинах Магнитки.

Всего за полгода магнитогорские бутлегеры умудрились заработать 32 миллиона рублей. Суд уже арестовал деньги и имущество участников группы на сумму около 16 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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