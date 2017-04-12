В Челябинской области пьяный уголовник натравил питбуля на подростка

Публикации за 12.04.17

В Сосновском районе южноуралец натравил бойцовскую собаку на подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой судья Сосновского района приговорил 55-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и выплате более 300 тысяч рублей.

Рассматривавшийся в суде инцидент произошел вечером 3 мая 2016 года в поселке Полевой Сосновского района. Южноуралец сидел на лавочке, выгуливая питбуля, и употреблял спиртное. Вдруг он решил прицепиться к проходившему мимо незнакомому школьнику. Подросток в долгу не остался.

Мужчине не понравился ответ мальчишки, и он 5 раз ударил ребенка по лицу, а затем приказал собаке напасть на школьника. Питбуль санчала укусил подростка за правую руку, а потом впился в голову. По данным Telefakt.ru, врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, ссадины на руках. Мальчик до сих пор состоит на учете у невролога.

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Мировой судья приговорил южноуральца к 1 году лишения свободы, присоединив наказание к предыдущему приговору. На момент преступления подсудимый отбывал условное наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия, незаконное изготовление оружия, а также незаконные переделку или ремонт огнестрельного оружия.

В итоге, следующие 4 года невоздержанный собачник проведет в колонии-поселении. Кроме того, ему придется выплатить 110 тысяч рублей штрафа, а также 200 тысяч рублей компенсации пострадавшему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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