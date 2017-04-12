Заведующая южноуральским детсадом обложила сотрудников данью

Публикации за 12.04.17

В Челябинской области заведующая дошкольным учреждением взимала с сотрудников дань.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Брединскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили злоупотребление должностными полномочиями.

Заведующая детским садом в одном из поселков муниципалитета получала проценты от премий сотрудников дошкольного учреждения. К тому моменту, как этой практикой заинтересовалась полиция, женщине удалось присвоить более 20 тысяч рублей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении местной жительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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