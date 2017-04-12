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Челябинск

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Публикации за 12.04.17

Челябинские дорожники заключили многомиллионные контракты без проведения торгов

Челябинские дорожники заключили многомиллионные контракты без проведения торгов

Мэрия Челябинска заключила многомиллионные контракты на проектирование в обход торгов.

Как сообщили РИА в пресс-службе УФАС по Челябинской области, речь о заключении государственных контрактов управлением дорожного хозяйства при городской администрации с компанией «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт».

Так, в 2015-2016 года чиновники заключили с компанией три контракта общей стоимостью 31 миллион рублей на проектирование капитальных ремонтных работ двух мостов через Миасс, а также проектные работы транспортной развязки на перекрестке Троицкого тракта и улицы Дарвина.

«Новый День – Челябинск» , и

Сотрудники УФАС по Челябинской области установили, что все эти контракты были заключены без проведения конкурсных процедур, что является нарушением закона о защите конкуренции. В то же время, работы по этим контрактам уже выполнены, поэтому ФАС собирается привлечь участников сговора к административной ответственности. В этом случае должностные лица управления дорожного хозяйства могут быть оштрафованы на суммы от 20 до 50 тысяч рублей, а компания получит «оборотный штраф».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.04.17

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