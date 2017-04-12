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Челябинск

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Публикации за 12.04.17

В Челябинске из-за самовольного захвата земель затоплены частные домовладения

В Челябинске из-за самовольного захвата земель затоплены частные домовладения

Челябинцы, самовольно решившие расширить участки, затопили хозяев.

Как передает корреспондент РИА , жители поселка ЧТПЗ пожаловались главе Челябинской городской Думы Станиславу Мошарову на то, что из-за действий самозахватчиков вот уже несколько лет с наступлением весны в подвалах и на огородах частных домовладений происходит настоящий потоп.

В происходящем местные жители винят владельцев нескольких участков, которые решились самовольно расширить свои земельные наделы, пишет «». Нарушители захватили землю, в действительности принадлежащую городу. Во время разбивки новых огородов на незаконно присвоенных землях челябинцы завалили грунтом канавы и перекрыли строительным мусором ливневку.

«Новый День – Челябинск» , и

В итоге на перекрестке улиц Автомобильной и Волгодонской образовалось настоящее озеро – воде попросту некуда уходить. Работать в саду, по словам местных жителей, стало практически невозможно.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.04.17

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