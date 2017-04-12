В Челябинске из-за самовольного захвата земель затоплены частные домовладения

Публикации за 12.04.17

Челябинцы, самовольно решившие расширить участки, затопили хозяев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка ЧТПЗ пожаловались главе Челябинской городской Думы Станиславу Мошарову на то, что из-за действий самозахватчиков вот уже несколько лет с наступлением весны в подвалах и на огородах частных домовладений происходит настоящий потоп.

В происходящем местные жители винят владельцев нескольких участков, которые решились самовольно расширить свои земельные наделы, пишет «Эхо Москвы». Нарушители захватили землю, в действительности принадлежащую городу. Во время разбивки новых огородов на незаконно присвоенных землях челябинцы завалили грунтом канавы и перекрыли строительным мусором ливневку.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В итоге на перекрестке улиц Автомобильной и Волгодонской образовалось настоящее озеро – воде попросту некуда уходить. Работать в саду, по словам местных жителей, стало практически невозможно.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.04.17

Челябинские дорожники заключили многомиллионные контракты без проведения торгов. / Заведующая южноуральским детсадом обложила сотрудников данью. / Следствие по делу обманутых дольщиков челябинского микрорайона «Академ Riverside» продлено на два месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»