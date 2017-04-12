В Челябинской области запретили охотиться на горлицу

Публикации за 12.04.17

Численность редкой птицы на Южном Урале стремительно сокращается.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в ведомстве приняли решение внести горлицу обыкновенную в Красную книгу, тем самым, запретив охоту на этих птиц.

По данным чиновников, общая численность горлицы сократилась примерно до сотни гнездящихся пар, а за последний десяток лет ее встречали лишь на территории Ильменского заповедника.

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Причины столь резкого сокращения поголовья горлицы биологи пока не установили, поэтому им требуется время на определение и устранение всех негативных факторов, не менее важным называется и сохранение местообитаний данного вида.

Примечательно, что в прежние годы популяция горлиц в Челябинской области была существенно выше, поэтому данная птица считалась одним из популярных охотничьих ресурсов. В нынешнем году охота на горлицу строго запрещена.

Челябинск, Олег Кирьянов

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