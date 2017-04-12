NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.04.17

В Челябинской области запретили охотиться на горлицу

В Челябинской области запретили охотиться на горлицу

Численность редкой птицы на Южном Урале стремительно сокращается.

Как сообщили РИА в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в ведомстве приняли решение внести горлицу обыкновенную в Красную книгу, тем самым, запретив охоту на этих птиц.

По данным чиновников, общая численность горлицы сократилась примерно до сотни гнездящихся пар, а за последний десяток лет ее встречали лишь на территории Ильменского заповедника.

«Новый День – Челябинск» , и

Причины столь резкого сокращения поголовья горлицы биологи пока не установили, поэтому им требуется время на определение и устранение всех негативных факторов, не менее важным называется и сохранение местообитаний данного вида.

Примечательно, что в прежние годы популяция горлиц в Челябинской области была существенно выше, поэтому данная птица считалась одним из популярных охотничьих ресурсов. В нынешнем году охота на горлицу строго запрещена.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.04.17

В Челябинске из-за самовольного захвата земель затоплены частные домовладения. / Челябинские дорожники заключили многомиллионные контракты без проведения торгов. / Заведующая южноуральским детсадом обложила сотрудников данью.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter