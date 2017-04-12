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Публикации за 12.04.17

Алексей Навальный собирается выступить на митинге против ГОКа в Челябинске

Алексей Навальный собирается выступить на митинге против ГОКа в Челябинске

Оппозиционер Алексей Навальный планирует выступить на митинге против строительства Томинского ГОКа в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА , открытие в Челябинске предвыборного штаба Алексея Навального совпало с проведением митинга 15 апреля против Томинского ГОКа, проект строительства которого продолжает продавливать Русская медная компания. И оппозиционер не против выступить перед активистами, сообщили представители политика.

«Федеральный штаб сообщил, что Алексей Навальный готов выступить на этом митинге. Окончательный план мероприятий пока еще не утвержден Москвой, но выступление на митинге в нем будет заложено», – цитирует «КоммерсантЪ» представителя штаба Навального в Челябинске Кирилла Артюхова.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, митинг против строительства Томинского ГОКа пройдет в этом году не на традиционном месте – Алом поле, а в сквере имени Колющенко. Его участники будут требовать «победить смог и Томинский ГОК».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.04.17

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