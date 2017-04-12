В Троицке мужчина оказался на дне девятиметрового колодца

Публикации за 12.04.17

Спасателям пришлось вызволять южноуральца из девятиметрового колодца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, 11 апреля Троицкий спасотряд областной службы выезжал в район «Степные зори» на помощь 49-летнему мужчине, упавшему в девятиметровый колодец.

Южноуралец полез в колодец за оторвавшимся насосом, но упал и при этом повредил ногу. Супруга пострадавшего вызвала скорую помощь и спасателей.

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Прибыв на место, сотрудники Троицкого спасотряда областной службы при помощи альпинистского снаряжения извлекли мужчину из колодца и передали медикам. Предположительно, пострадавший получил перелом ноги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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