В Троицке мужчина оказался на дне девятиметрового колодца

Спасателям пришлось вызволять южноуральца из девятиметрового колодца.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, 11 апреля Троицкий спасотряд областной службы выезжал в район «Степные зори» на помощь 49-летнему мужчине, упавшему в девятиметровый колодец.
Южноуралец полез в колодец за оторвавшимся насосом, но упал и при этом повредил ногу. Супруга пострадавшего вызвала скорую помощь и спасателей.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Прибыв на место, сотрудники Троицкого спасотряда областной службы при помощи альпинистского снаряжения извлекли мужчину из колодца и передали медикам. Предположительно, пострадавший получил перелом ноги.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.04.17
Алексей Навальный собирается выступить на митинге против ГОКа в Челябинске. / В южноуральском селе вандалы осквернили мемориал воинской славы. / В Челябинской области запретили охотиться на горлицу. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»