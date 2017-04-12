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Челябинск

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Публикации за 12.04.17

От нападения животных с начала года пострадало больше двух тысяч южноуральцев

От нападения животных с начала года пострадало больше двух тысяч южноуральцев

Больше двух тысяч жителей Челябинской области подверглись нападениям животных с начала года.

Как сообщили РИА в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе ситуация по бешенству среди животных продолжается оставаться напряженной.

«Новый День – Челябинск» , и

За первые 3 месяца 2017 года от нападения животных пострадало 2 тысяч 11 человек, дети из числа пострадавших составляют 27,3 %. В первом квартале года в области зарегистрировано 7 случаев бешенства, из которых 2 случая у собак и 1 – у коровы, животные ранее не были привиты от бешенства.

От нападения больных бешенством животных в текущем году пострадало 11 южноуральцев, в том числе 1 ребенок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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