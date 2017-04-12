Челябинские полицейские наткнулись на «интимный» контрафакт

Публикации за 12.04.17

В Челябинске изъяли почти три сотни поддельных презервативов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находку стражи порядка сделали в ходе обыска одного из торговых киосков по улице Первой пятилетки.

Всего было выявлено и изъято 288 упаковок изделий, продававшихся под торговой маркой «Contex», пишет газета «Аргументы и факты». В отношении владельца этого контрафактного товара было открыто административное дело за незаконное использование чужого товарного знака.

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Стоит отметить, что это не первый случай незаконной использования товарных знаков в городе. Так, только в минувшем месяце в гараже одной из жительниц Челябинска стражи порядка выявили 1 тысячу 200 бутылок спиртных напитков с поддельными этикетками известных производителей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.04.17

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