В Челябинской области суд обязал коммунальщиков оплатить ремонт машины, на которую рухнула глыба льда

Публикации за 12.04.17

Коммунальщикам придется оплатить жителю Миасса ремонт машины, на которую рухнула льдина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина сумел в суде доказать, что падение наледи с кровли произошло по вине коммунальных служб, которые вовремя не очистили ее.

Об этом пишет «31tv».

Местный житель обратился с исковым заявлением, в котором потребовал взыскать с коммунальщиков 42 тысячи рублей – именно столько он заплатил за ремонт своего автомобиля, поврежденного при падении с крыши одного из домов ледяной глыбы, сообщает «31tv». Во время судебных разбирательств представители ЖЭКа так и не смогли доказать своевременность проведения работ по уборке снега и льда с крыши.

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Сам инцидент имел место еще в ноябре минувшего года. Тогда представители коммунальной организации заявили владельцу пострадавшего авто, что на компенсацию он может не рассчитывать, потому как его машина была припаркована в неположенном месте. Несогласный с таким заявлением гражданин принял решение обратиться в суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

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