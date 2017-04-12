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Челябинск

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Публикации за 12.04.17

В Челябинской области суд обязал коммунальщиков оплатить ремонт машины, на которую рухнула глыба льда

В Челябинской области суд обязал коммунальщиков оплатить ремонт машины, на которую рухнула глыба льда

Коммунальщикам придется оплатить жителю Миасса ремонт машины, на которую рухнула льдина.

Как передает корреспондент РИА , мужчина сумел в суде доказать, что падение наледи с кровли произошло по вине коммунальных служб, которые вовремя не очистили ее.

Об этом пишет «».

Местный житель обратился с исковым заявлением, в котором потребовал взыскать с коммунальщиков 42 тысячи рублей – именно столько он заплатил за ремонт своего автомобиля, поврежденного при падении с крыши одного из домов ледяной глыбы, сообщает «31tv». Во время судебных разбирательств представители ЖЭКа так и не смогли доказать своевременность проведения работ по уборке снега и льда с крыши.

«Новый День – Челябинск» , и

Сам инцидент имел место еще в ноябре минувшего года. Тогда представители коммунальной организации заявили владельцу пострадавшего авто, что на компенсацию он может не рассчитывать, потому как его машина была припаркована в неположенном месте. Несогласный с таким заявлением гражданин принял решение обратиться в суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

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