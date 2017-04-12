На оружейном производстве в Челябинске выявлены массовые нарушения

Публикации за 12.04.17

Челябинских оборонщиков уличили в массовых нарушениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, ведомство возбудило административное дело в отношении челябинского АО «Сигнал», входящего в структуры государственной корпорации «Ростехнологии» по итогам плановой проверки.

Так, в ведомстве рапортуют о выявлении на предприятии 210 нарушений обязательных требований и норм в сфере электробезопасности и электроэнергетики. К примеру, было установлено, что основное оборудование, сооружения и здания с истекшим сроком службы не подвергались техническому освидетельствованию профильными комиссиями. Также отсутствуют установленные охранные зоны на объектах электросетевого хозяйства, а визуальный осмотр оборудования и заземления сетей проводится нерегулярно. Наконец, обязательные профилактические работы с персоналом различных категорий проводятся не в полном объеме и не в установленные требованиями сроки.

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По итогам проверки в отношении предприятия АО «Сигнал», которое занимается выпуском оружия, боеприпасов и пиротехники, открыто административное производство. Руководству предприятия внесены акты и предписания с указанными сроками для устранения всех выявленных нарушений.

Челябинск, Олег Кирьянов

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