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Челябинск

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Публикации за 12.04.17

Мнимый «электрик» оставил челябинскую пенсионерку без гроша

Мнимый «электрик» оставил челябинскую пенсионерку без гроша

В Челябинске злоумышленник, представившись электриком, украл у пожилой женщины все ее накопления.

Как передает корреспондент РИА , все началось с появления на подъезде объявления о проверке показаний счетчиков, которая будет производиться с 6 до 8 часов вечера.

«Я предупредил об этом маму и обещал вернуться домой как можно раньше», – цитирует сына потерпевшей «Комсомольская правда». Однако «гость» нагрянули раньше – в обед. Неизвестный мужчина заявил пенсионерке, что он пришел снять показания счетчика, сказав, что по данному адресу числится переплата за свет в размере 2 тысяч 300 рублей. Сердобольный «электрик» даже предложил вернуть деньги на месте, но попросил сдачу с купюры в 5 тысяч, которая, к слову, оказалась купюрой «банка приколов».

Доверчивая старушка сразу же бросилась к шкафу, где хранила конверт со сбережениями и отдала мужчине сдачу. После этого он попросил у нее воды и даже прошел в помещение кухни. Пока пенсионерка возилась, грабитель успел проскочить в комнату и забрать деньги – о месте.

«Новый День – Челябинск» , и

Пострадавшая описала его как высокого парня в черной одежде. На данный момент сотрудники полиции ведут его розыск и проверяют на предмет причастности к этому преступлению работников коммунальных служб. Настоящий электрик, к слову, действительно пришел в 19 часов.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.04.17

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