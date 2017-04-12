Пытаясь купить машину в Интернете, копейчанин лишился 110 тысяч рублей

Публикации за 12.04.17

Желание купить машину в Интернете обошлось жителю Копейска в 110 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Южноуральске сотрудники полиции открыли уголовное производство по факту мошенничества.

По данным ведомства, в муниципальный отдел МВД «Южноуральский» накануне обратился житель Копейска, заявив, что стал жертвой мошенников. В начале этого месяца мужчина решил купить легковой автомобиль, даже нашел подходящий вариант на одной из торговых площадок в сети Интернет. Связавшись с продавцом, мужчина узнал, что для покупки авто, ему потребуется внести предоплату. В результате на указанный владельцем авто счет была переведена сумма в 110 тысяч рублей, вот только продавец сразу после этого перестал отвечать на звонки. Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина сразу же обратился в полицию.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

На данный момент по факту этого происшествия открыто уголовное производство, ведется следствие. Злоумышленнику, если он будет пойман, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.04.17

Мнимый «электрик» оставил челябинскую пенсионерку без гроша. / На оружейном производстве в Челябинске выявлены массовые нарушения. / В Челябинской области суд обязал коммунальщиков оплатить ремонт машины, на которую рухнула глыба льда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»