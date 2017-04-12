NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.04.17

Пытаясь купить машину в Интернете, копейчанин лишился 110 тысяч рублей

Пытаясь купить машину в Интернете, копейчанин лишился 110 тысяч рублей

Желание купить машину в Интернете обошлось жителю Копейска в 110 тысяч рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Южноуральске сотрудники полиции открыли уголовное производство по факту мошенничества.

По данным ведомства, в муниципальный отдел МВД «Южноуральский» накануне обратился житель Копейска, заявив, что стал жертвой мошенников. В начале этого месяца мужчина решил купить легковой автомобиль, даже нашел подходящий вариант на одной из торговых площадок в сети Интернет. Связавшись с продавцом, мужчина узнал, что для покупки авто, ему потребуется внести предоплату. В результате на указанный владельцем авто счет была переведена сумма в 110 тысяч рублей, вот только продавец сразу после этого перестал отвечать на звонки. Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина сразу же обратился в полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

На данный момент по факту этого происшествия открыто уголовное производство, ведется следствие. Злоумышленнику, если он будет пойман, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 12.04.17

Мнимый «электрик» оставил челябинскую пенсионерку без гроша. / На оружейном производстве в Челябинске выявлены массовые нарушения. / В Челябинской области суд обязал коммунальщиков оплатить ремонт машины, на которую рухнула глыба льда.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter