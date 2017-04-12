На въезде в Карталы размыло дорогу: грузовик с продуктами 6 часов буксовал в грязи

Публикации за 12.04.17

В Карталах водитель фуры, груженной продуктами, на несколько часов застрял в грязи. Пришлось вызывать спасателей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня днем на въезде в город. Молодой парень за рулем большегруза MAN пытался добраться до магазина на улице Пушкина по единственной дороге, соответствующей габаритам его машины.

Однако проезд оказался сильно затоплен. Проехав пару-тройку километров по бездорожью, дальнобойщик еще больше увяз в грязи. Тогда водитель решил объехать размытый участок через соседние Бреды, однако при движении задним ходом окончательно застрял на полпути, сообщает «Карталинская новь».

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Спустя 6 часов на помощь водителю прибыли сотрудники Уральского учебно-спасательного центра МЧС, все это время парень просидел в машине. Впоследствии грузовик подцепили тросом к спецтехнике и вытащили из грязи.

Челябинск, Юлия Димова

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