Челябинец избил участкового врача

Публикации за 12.04.17

В Челябинске отец пациентки напал на участкового терапевта.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел 10 апреля в Курчатовском районе. Помощь понадобилась молодой девушке, заболевшей ОРВИ.

На пороге квартиры медика встретил громким лаем пес породы алабай. Врач попросила хозяина жилища на время осмотра убрать собаку либо надеть на нее намордник, на что тот ответил отказом.

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После этого отец пациентки и вовсе вытолкал участкового за дверь, перед этим ударив женщину в грудь и стукнув по голове. Пострадавшая обратилась в полицию.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства нападения на врача, опрашиваются очевидцы.

Челябинск, Юлия Димова

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