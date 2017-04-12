NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.04.17

Две шестилетние школьницы из Озерска упали в шахту во время экскурсии по пожарной части

Две шестилетние школьницы из Озерска упали в шахту во время экскурсии по пожарной части

Школьницы из Озерска попали в больницу после экскурсии в пожарной части.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, начата проверка по факту получения травм двумя 6-летними девочками в Озерске.

Девочки с травмами спины и головы сегодня днем были доставлены в лечебное учреждение Озерска. По предварительным данным, девочки в составе учебного класса с преподавателем находились на ознакомительной экскурсии в помещении специального управления Федеральной противопожарной службы №1 МЧС России. Оставшись без внимания взрослых, школьницы упали с высоты 4 метра в шахту спуска дежурного караула.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения и противопожарного управления, ответственных за режим безопасного пребывания детей. Проверка взята на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.04.17

Челябинец избил участкового врача. / Пытаясь купить машину в Интернете, копейчанин лишился 110 тысяч рублей. / Мнимый «электрик» оставил челябинскую пенсионерку без гроша.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter