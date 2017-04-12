Две шестилетние школьницы из Озерска упали в шахту во время экскурсии по пожарной части

Публикации за 12.04.17

Школьницы из Озерска попали в больницу после экскурсии в пожарной части.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, начата проверка по факту получения травм двумя 6-летними девочками в Озерске.

Девочки с травмами спины и головы сегодня днем были доставлены в лечебное учреждение Озерска. По предварительным данным, девочки в составе учебного класса с преподавателем находились на ознакомительной экскурсии в помещении специального управления Федеральной противопожарной службы №1 МЧС России. Оставшись без внимания взрослых, школьницы упали с высоты 4 метра в шахту спуска дежурного караула.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения и противопожарного управления, ответственных за режим безопасного пребывания детей. Проверка взята на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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