«Магнитка» уступила в первом гостевом матче финала Кубка Гагарина питерским армейцам

Публикации за 12.04.17

Магнитогорский «Металлург» не смог противостоять СКА на ледовой арене Санкт-Петербурга – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого начала матча армейцы завладели шайбой и провели атаку. Следует отметить, что именно атакой питерского СКА начинались и две предыдущие встречи финала Кубка Гагарина – 2017.

На этот раз лидеры Западной конференции выбрали тактику позиционного нападения. «Металлурги» периодически огрызались, но пробить голкипера противника не могли ни тот, ни другой клуб. В итоге, несмотря на подавляющее преимущество хозяев, команды ушли на перерыв при счете 0:0.

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Вторая двадцатиминутка встречи снова началась атакой армейцев. Хозяева продолжали давить на оборону магнитогорцев, и наконец, на 25-й минуте встречи гости дрогнули. На 23-й минуте СКА остался в меньшинстве, но питерцы выстояли. И сразу после того, как восстановилось численное равновесие, хозяева провели молниеносную атаку, защитник армейцев Андрей Зубарев бросил от красной линии и застал врасплох голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина – 1:0, СКА открывает счет в матче.

Пропустив, «металлурги» стали играть более активно. Но все их усилия оставались тщетны. Казалось уже, что на второй перерыв соперники уйдут при преимуществе хозяев. Но на последних секундах периода нападающий гостей Владислав Калетник бросился в атаку, сделал перевод на правый край, где шайбу подхватил Крис Ли, простреливший от борта на дальнюю штангу. Денису Казионову не осталось ничего, кроме как переправить шайбу в ворота армейцев – 1:1, и в третьем периоде соперникам придется начинать все с начала.

С возобновлением игры хозяева вновь завладели инициативой. Клубы обострили борьбу, но в обороне по-прежнему сохраняли крайнюю осторожность. Питерская команда продолжала осаждать ворота Василия Кошечкина, но голкипер «Магнитки» оставался неприступен.

На последних минутах третьего периода хоккеисты СКА еще увеличили давление на ворота гостей, но вратарь магнитогорцев не дал питерцам шансов. Игра переходит в овер-тайм.

В дополнительном периоде хозяева по-прежнему контролируют шайбу. В середине овер-тайма инициатива переходит гостям, но ничего не могут сделать команды.

Первый период овер-тайма проходит безрезультатно. Второй период овер-тайма поставил точку. Нападающий «СКА» Никита Гусев на 57-й этапы входит по центру в зону соперника. Он отдает пас Евгению Дадонову, а тот спокойно переправляет шайбу ворот в ворота Василия Кошечкина – 2:1 в пользу питерских хоккеистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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